Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini peder Antuan Ilgit yönetti.
Ilgit, vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
Kaynak: AA
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