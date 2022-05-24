Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı

24.05.2022 15:32
Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Kültür Parkı'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında bıçaklanan H.F. (16) ile M.E. (19) yaralandı. İhbar üzerine yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Yaralanan 2 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Öğrencilerin kavgasında kan aktı Öğrencilerin kavgasında kan aktı Silahlı kavga kamerada Silahlı kavga kamerada
Kaynak: AA

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