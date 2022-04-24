Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaralandı.

Ferahimşalvuz Mahallesi'nde yürüyen Ayhan S. ile 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada bıçaklanan Aysan S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışan şüpheliler C.B, M.K, A.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. ve M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.