Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı

24.04.2022 15:59
Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaralandı.

Ferahimşalvuz Mahallesi'nde yürüyen Ayhan S. ile 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada bıçaklanan Aysan S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışan şüpheliler C.B, M.K, A.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. ve M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: 'Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız' Son Dakika | Emniyet Müdürü Fil: 'Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız'

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Gizemli hepatit virüsü panik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü virüs nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'ının altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de kavgada bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement