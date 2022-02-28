Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

28.02.2022 12:18
Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta Sami Mert Pehlivan (32), henüz bilinmeyen sebeple 2 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada şüphelilerden biri, Pehlivan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Tarsus'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement