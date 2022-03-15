Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

15.03.2022 16:29
Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki banka şubesinden çıkan Ç.Ö, dışarıda kendisini bekleyen E.K. ve yanındaki 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilen Ç.Ö, yanındaki tabancayla E.K'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi E.K'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi, darp sonucu yaralanan zanlı Ç.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince aranıyor.

YORUMLAR
500
Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı Toroslar'da sağlık kahramanları dualarla anıldı Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı

Kuvayi Milliye, Toroslar, Mersin, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement