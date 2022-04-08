Mersin'de kavgaya karışan 7 Suriyeli sınır dışı edildi - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kavgaya karıştıkları belirlenen 7 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan'da Hal Mahallesi'nde çıkan kavgaya ilişkin 7 Suriye uyruklunun adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından müdürlüklerine gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemleri yapılan 7 Suriyelinin, Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği bildirildi.
Akdeniz ilçesinde, 4 Nisan'da sopa ve demir çubuklarla birbirine saldıran Suriyeli iki grup arasında kavga çıkmıştı.
Kaynak: AA
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