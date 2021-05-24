Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kavun yüklü kamyon ile konteyner taşıyan kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adı öğrenilemeyen kavun yüklü 33 VK 219 plakalı kamyon ile konteyner taşıyan 33 A 024 resmi plakalı kamyon, Yakaköy Mahallesi D-400 karayolundaki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kavun yüklü kasalar etrafa dağıldı, konteyner de yola savruldu.
Sürücülerin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yola saçılan kavunlar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerce toplanarak kasalara dolduruldu.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, konteynerin vinçle olay yerinden kaldırılması ve kavunların toparlanmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kavun yüklü kamyon ile konteyner taşıyan kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika