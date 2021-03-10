Mersin'deki 13 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Mersin'deki 13 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

10.03.2021 15:57
Mersin'deki 13 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, System.String[]

13 düzensiz göçmen Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında bir tekne ile taşınırken kayalıklara çarparak yaralandı. Yaralanan 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İçerisinde Suriye uyrukluların olduğu teknenin gece saatlerinde kayalıklara çarpması sonucu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları teknedeki 13'ü yaralı 19 kişiyi kurtararak karada bekleyen ambulanslara taşıdı.

Ağır yaralanan bir kişi, tedavi için Antalya'ya, diğer yaralılar da Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Teknedeki 6 kişi ise işlemleri için polis ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlikten açıklama

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anamur ilçesi önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenler olan süratli bir fiber tekne tespit edilmiştir. Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edildiğini anlayan düzensiz göçmen grubu kaçmak için yaptığı manevralar esnasında bölgede bulunan kayalıklara çarpmak suretiyle durmuş ve çarpmanın etkisiyle yaralanan düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde toplam 19 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık personeli nezaretinde kayalıklardan alınarak sahile intikal ettirilmiş, içlerinde yaralı olan 13 düzensiz göçmen bilinci açık olarak sahilde bulunan ambulanslara teslim edilmiştir."

"Düzensiz göçmen kaçakçısı, bölgede bulunan kayalıklara zodyak botu çarpmıştır"

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da olayda yaralanan düzensiz göçmenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan olayda, düzensiz göçmen kaçakçısı yakalanmamak maksadıyla düzensiz göçmenlerin hayatını hiçe sayarak bölgede bulunan kayalıklara zodyak botu çarpmıştır. Mersin Anamur ile Antalya Gazipaşa bölgelerinde düzensiz göçmen kaçakçıları, KKTC'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin hayatlarını hiçe sayarak lastik bot ve fiber tekneleri kötü deniz ve hava şartlarında dahi denize çıkarmaktadırlar. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

Sahil Güvenlik, Antalya, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'deki 13 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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