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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

20.02.2022 19:58
Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karahıdırlı Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 5 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi bölgeye gitti.

Ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.

Kurtarılan keçi hayvan sahibi Mahir Kavrak'a teslim edildi.

Kavrak, ekiplere teşekkür etti.

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı
Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı
Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı
Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

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Arama Kurtarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika
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