Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan köpek yavrusu 10 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Köpek, bakımı için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Ekipler, alanın oldukça zor bir noktada olmasından dolayı bölgede 10 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mersin İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma Birimi Profesyonel Köpek Eğitmeni Tufan Karagöl ve ekibi köpek yavrusunun bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Deniz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir köpek yavrusunun deredeki kayalıklara girdiğini fark etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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