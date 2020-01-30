Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Erik Deresi mevkisinde dün kaybolan keçisini kardeşiyle aramaya çıkan İsa Demir (30), dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma sonucunda Demir'in cansız bedenine ulaştı.

Cesedin bulunduğu noktanın sarp olması ve havanın kararması nedeniyle çalışmaya ara veren ekipler, sabah saatlerinde Demir'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İsa Demir, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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