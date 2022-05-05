Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı

05.05.2022 19:02
Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tömük Mahallesi'ndeki bir limon bahçesinde çalışan Alihan Açıkyörük, köpek seslerinin geldiği kayalıklara doğru ilerledi.

Bu sırada kayalıklardan bir tilkinin çıkıp kaçtığını gören Açıkyörük, kayalığın dar kısmında iki köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpekleri kendi imkanıyla çıkaramayan Açıkyörük, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kayalığın etrafını genişleterek bir köpeği çıkarırken diğeri de bulunduğu yerden çıktı.

Bulundukları yerden çıkarılan köpekler bölgeden uzaklaştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Mersin, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan Özdağ'a yanıt: Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement