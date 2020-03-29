Son Dakika › Güncel › Mersin'de kayalıktan düşen çoban tedavi altına alındı - Son Dakika
Mersin'de kayalıktan düşen çoban tedavi altına alındı
6 saat önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tolkoy Mahallesindeki arazide hayvanlarını otlatan Murat Uğuz, henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, engebeli arazide Uğuz'u 3 kilometre sedyede taşıyarak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Uğuz, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:40 Kaynak: AA
Son Dakika New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu