Son Dakika Haberleri: Mersin'de kaybolan 15 yaşındaki kızı komando timleri buldu
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Mersin'de kaybolan 15 yaşındaki kızı komando timleri buldu

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız, komandoların drone destekli operasyonuyla bulundu.

Mersin'de kaybolan 15 yaşındaki kızı komando timleri buldu, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız, komandoların drone destekli operasyonuyla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akpınar Yaylası'nda yaşayan C.S, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kızı Ö.S'nin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzere başlatılan arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi, AFAD, AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri katıldı.

Drone ile bölgeden hava görüntülerinin alındığı çalışmalarda Ö.S, kaybolduğu yaylanın 2 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.

Ö.S, sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.

Komando, Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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