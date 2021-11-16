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Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

16.11.2021 17:53
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy'ın yönettiği çalışmaları, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da takip ediyor.

Bölgede drone ile yapılan çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar sürüyor.

AFAD, halatlarla kanyona inip arama yaptı

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, 500 metre yüksekliğindeki kanyonda arama yaptı.

Halat yardımıyla dik ve sarp yamaçlardan kanyona inen ekiplere, AKUT ekipleri de destek verdi.

Vali Su, bölgede inceleme yaptı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Bayraklı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Su, ardından Müslüme'nin ailesinin yaşadığı çadırı da ziyaret etti.

Su, burada Müslüme'nin yakınlarıyla görüştü.

Vali Su, ziyaretin ardından gazetecilere, bölgedeki çalışmalara hem ekiplerin hem de gönüllü vatandaşların katıldığını söyledi.

Çalışmalara hakkında bilgiler veren Su, şöyle konuştu:

"İnsanlı keşif uçaklarımız bu alanda keşifler yapıyor. Termal kameralarla bakıyoruz. Kadavra köpekleriyle araştırma yapıyoruz. İz takip köpekleriyle araştırmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız her detayı inceliyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurup ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda yavrumuzu bulup ailesine teslim ederiz."

"Ekiplerimiz ve devletimiz her yönüyle çalışma yapıyor"

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, AA muhabirine, 10 Kasım'da başlayan arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü söyledi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalara destek verdiğini anlatan Ünüvar, "7 gündür devletin bütün kurumları, Gülnar ve çevre belediye başkanlarımız ve ekipleri burada. İlk günkü heyecan ve ümitle Müslüme'mizi arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulacağız." dedi.

Ünüvar, şu ana kadar bir ize rastlanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ve devletimiz her yönüyle çalışma yapıyor. 12 kilometre çapındaki bir alanda basılmadık yer, bakılmadık çalı dibi, aranmadık kaya kovuğu kalmadı. Ümit bitseydi zaten burada bugün 300 kişi olmazdı. 300 kişi şu anda arama ve tarama faaliyetlerine katılıyor. Farklı bir göz, farklı bir kayanın veya çamın dibinden geçerken farklı bir şey görür ümidiyle arıyoruz."

Öte yandan, Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

10 Kasım, Gülnar, Mersin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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