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Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

19.11.2021 20:50
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu.

Kış dolayısıyla konaklamak için Mersin'in sahil kesimlerine göç eden Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolduğu belirtilen kızları Müslüme'nin bulunması için yürütülen ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

Çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

"Acı haber geldi, ciğerimize oturdu"

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilere, torununun nasıl kaybolduğunu bilmediğini söyledi.

Torununun, bulunduğu alana kadar yürüyeceğini düşünmediklerini belirten Yağal, "Uzak mı, yakın mı bilemem. Karaman'da oturuyorum. Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Acı haber geldi, ciğerimize oturdu. Başka bir şey diyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile bireyleri karakola götürüldü

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ekipler, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı

Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından önce Gülnar Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Müslüme Yağal'ın cenazesi buradan alınarak otopsi işlemleri için gönderildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde morga konuldu.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Jandarma, 10 Kasım, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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