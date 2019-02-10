Mersin'de Kaybolan Alzaymır Hastası Adana'da Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, Adana'da trafik polisleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, Adana'da trafik polisleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.



İlçedeki evinden 6 Şubat'ta çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Abdurrahman Zeren'in (64) ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yapılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bir kişinin yürüdüğünü gördü.



Polislerin, kazaya sebebiyet vermemesi için araçlarına aldıkları kişinin Zeren olduğu tespit edildi.



Şube müdürlüğüne götürülen Zeren, buraya gelen oğlu Zafer Zeren'e teslim edildi.

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