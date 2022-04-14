Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

14.04.2022 10:08
Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Mustafa Kuş'un dün eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma, AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki iz takip köpekleri de aramaya katıldı.

Ekipler, ilçenin doğusunda ormanlık alan girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarına görüntüsü yansıyan Kuş'u bulmak için çalışmalarını bu bölgede sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil Çağrı, Mustafa Kuş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement