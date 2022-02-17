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Mersin'de kaybolan kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu - Son Dakika

Mersin'de kaybolan kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu

17.02.2022 11:51
Mersin'de kaybolan kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu

Mersin'de, kaybolan sara hastasına ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı.

Mersin'de, kaybolan sara hastasına ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi Haydar Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde çıkan Mehmet Ali Sandal'ın (46) ikametine dönmemesi üzerine komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Bu sırada mahalleliler, kaybolan kişiyi yakındaki zeytin ve kayısı bahçelerinde aradı.

İhbar üzerine mahalleye Mut İlçe Jandarma ve Mersin İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Mahalle çevresindeki ağaçlık alanlarda başlatılan arama çalışmasına AKUT ekipleri de destek verdi.

Ekipler, sara hastası olduğu Mehmet Ali Sandal'a evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ulaştı.

Dün akşam saatlerinde düşüp ayağını burktuğu öğrenilen Sandal, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hisarcık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu - Son Dakika


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