Mersin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu, 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 2 yıl önce kaybolan kişinin öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekmen Mahallesi'nde 2017'de kaybolan 42 yaşındaki Ali Fakı ile ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, elde edilen istihbarat üzerine Fakı'nın komşusu Aydın B'yi gözaltına aldı.

Zanlı sorgusunda, Ali Fakı'yı evinin çevresinde görünce korkutmak için av tüfeğiyle ateş açtığını belirterek, saçmaların isabet etmesiyle hayatını kaybeden Fakı'nın cesedini, babasıyla birlikte Ardıçlıtaş mevkisindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

İfadeler üzerine zanlının babası Kerim B. de gözaltına alındı.

Fakı'nın cesedi, gömüldüğü yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, adliyeye sevk edilen baba ile oğul, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.