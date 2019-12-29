Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.

Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.

Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, keçilerinden birinin kaybolduğunu fark etti.

Bölgede yaklaşık bir haftadır arama yapan Şahin, keçisini yamaçtaki kayalıklarda buldu. Keçiyi kendi çabasıyla kurtaramayan Şahin, durumu Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) bildirdi.

Bölgeye giden AKUT Mersin ekibi, 4 saatlik zorlu çalışmayla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Mustafa Şahin, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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