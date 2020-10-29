Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı

29.10.2020 21:55
Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında kayıkları su alarak alabora olan iki amatör balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında kayıkları su alarak alabora olan iki amatör balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, amatör balıkçılar Erkan T. ve Nazir M, avlanmak için fiber kayıkla denize açıldı.

Kıyının 600 metre açığında su alan kayık alabora olunca balıkçılar suda mahsur kaldı.

Olayı gören balıkçı Hasan Yücedemir, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Suya açılan ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yücedemir, gazetecilere, balıkçıları kurtarmak için ekiplerle hareket ettiklerini belirterek, sağlık durumlarının iyi olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı - Son Dakika

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