Mersin'de kayınbabasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Mersin'de kayınbabasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayınbabasını tüfekle öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayınbabasını tüfekle öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerince ikna edildi. Alınan bilgiye göre, M.A. (42), kayınbabası Ö.Z.A'nın (66) Sanayi Sitesi 3112 Sokak'taki iş yerine gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, yanında getirdiği tüfekle Ö.Z.A'ya ateş ederek kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan M.A, Tarsus Müzesi önünde tüfeği boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen M.A. gözaltına alındı.

Son Dakika

Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi

Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi