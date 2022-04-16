Mersin'de kayıp başvurusu yapılan genç uçurumda yaralı bulundu - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp başvurusu yapılan genç, ekiplerce 18 saat sonra uçurumda yaralı bulundu.
Bağçatağı Mahallesi'nde gece saatlerinde evden ayrılan 17 yaşındaki Berat Çayır'dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Arama çalışması başlatılan Çayır için Jandarma, AKUT ve Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 40 ekip kuruldu.
Kırsalda arama yapan ekipler, Çayır'ı 18 saat sonra uçurumda yaralı buldu.
Vücudunda düşmeye bağlı yaralar oluşan genç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Traktörün römorkuyla taşınan Çayır, 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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