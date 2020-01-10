Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika

Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda 19 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olmasıyla tekrar başlandı.

Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda 19 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olmasıyla tekrar başlandı.

Mersin- Karaman sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda, 23 Aralık'ta, çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi kurtarılırken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gün önce ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla Ali Kaçar her yerde arandı. Kar yağışının da devam ettiği bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu öğrenildi.


Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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