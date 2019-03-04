Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kayıp Genç Ölü Bulundu

Mersin'de Kayıp Genç Ölü Bulundu

5 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu.

Mersin'de Kayıp Genç Ölü Bulundu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alata Mahallesi'ndeki kullanılmayan iki katlı boş bir evden kötü koku geldiğini fark eden gençler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çürümeye başlayan bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin yaklaşık 2 aydır kayıp olan Alihan Umucu'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:48 Kaynak: AA

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