Son Dakika Haberleri: Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı
Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı - Son Dakika

Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulunan gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı.

Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulunan gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Kayıp gencin aracı dün akşam saatlerinde Baştepe mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Civarda yapılan araştırmada Mehmet Eker'in cesedi, düştüğü uçurumun dibinde bulundu. Gencin cesedini çıkarmak için AKUT, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Eker'in cesedi, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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