Mersin'de kayıp-kaçağa karşı teknolojik su saatleri geliyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte su saatlerinin değişeceğini belirterek, "Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedel almayacağız. Kaçak kayıpları önlememiz lazım. Onu önlediğimiz takdirde, biz su fiyatlarını daha ucuz yaparız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte su saatlerinin değişeceğini belirterek, "Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedel almayacağız. Kaçak kayıpları önlememiz lazım. Onu önlediğimiz takdirde, biz su fiyatlarını daha ucuz yaparız" dedi.



Seçer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın önümüzdeki 5 yıla şekil verecek olan stratejik plan çalışmaları kapsamında düzenlediği çalıştaya katıldı. Dört merkez ilçedeki muhtarlar ile bir araya gelen Seçer, mahallelerin ve muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Kenti geleceğe taşıyacak hedeflerini anlatan Seçer, çalıştay sayesinde vatandaşlarla birlikte muhtarların sorunları ve istekleri üzerine de oldukça yararlı sonuçlar alınacağını söyledi.



"Mersin'e çok şey katmak istiyoruz"



Vatandaşın ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda muhtarların önemli işbirlikçileri olduklarını ve stratejik yol haritasının çizilmesinde de önemli rol oynayacaklarını ifade eden Seçer, "Yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden, kurumlarından bir tanesinin muhtarlık kurumu olduğunu söylemiştim. Hazırlayacağımız stratejik planda bu düşünce çerçevesinde, muhtarlarımızla çalıştay gerçekleştirilerek, yani bugün burada olma amacımız gerçekleştirilecek 5 yıllık görev süremizde muhtarlarımızla yeni yol haritamızı beraber çizelim istedik. Önümüzde uzun bir süre var. 5 yıl kısa bir süre değil ama bir yandan da ne zaman başladık, ne zaman geçti, ne zaman 5 yılın sonu geldik fark edemeyiz. Çok çalışmamız lazım, hepimiz seçilmişiz. Hizmet yapmamız gerekiyor. Samimiyetime inanın çok arzuluyuz, çok istekliyiz, çok iyi niyetliyiz, çok da çalışıyoruz. Mersin'e çok şeyler katmak istiyoruz. Bizim arzumuz, isteğimiz halka hizmet etmek. Bu bizim için en büyük değer. Bu prensiplerle de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalıştayda çok değerli sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



805 mahalle muhtarının bilgisayarları yenileniyor



Muhtarlara yeni bilgisayar dağıtımına ilişkin müjde veren Seçer, şöyle devam etti: "Muhtarlarımızın da tabi işi kolay değil. İçinde bulunduğunuz şartlar kolay değil. Bir yandan muhtarlık resmi bir görev. Yaklaşık 50 binin üzerinde muhtar var Türkiye'de. Hep CHP'nin milletvekili olarak muhtarlarımızın sorunlarını özellikle sosyal haklar, yaşam koşulları, muhtarların karşılaştığı sorunlarla ilgili çok önemli kamuoyunu harekete geçirecek çalışmalarımız oldu. Bir belediye başkanı olarak muhtarlarıma ne yapabilirim? Muhtarlarımın çalışma alanlarının daha uygun olması için ne katkı sunabiliriz? Bunlara burada cevap bulacağız. Muhtarlık binalarımızın daha iyi koşullara sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve gelir gelmez arkadaşlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptılar. Tadilat gereken binalarımızı ya da muhtarlık ikametgahlarımız tespit ettik. Bu konuda da süratle çalışmalarımız sürecek. Diğer taraftan 805 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar dağıtacağız. Bizim ahşap atölyemiz var oralarda dolap, masa, sandalye gibi bazı mobilyalar yaptırıyoruz muhtarlarımız için. Bunları muhtarlarımıza dağıtacağız. Artık kendi atölyelerimizi çalıştırmaya başladık."



Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi eylülde açılacak



Kırsal mahallelerden gelen taleplerin başında asfalt ve arıtma konusu olduğuna dikkat çeken Seçer, "Bizim şartlarımız ne kadar sıkıntılı olursa olsun mali açıdan hizmetlerimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Bize gelen en önemli sorunların başında özellikle kırsal mahallelerde yol sorunlarımız var. Tadilat yapılması gereken yollar, yeni asfaltlanması gereken yollar var. Biz bunları gerçekleştiriyoruz. Malzeme ihtiyacımızı da kısa süre önce karşılamaya başladık. Tabi elimizdeki şantiye kapasitesi ölçüsünde yapıyoruz. Diğer taraftan diğer büyük sorunumuz ise kanalizasyon arıtma, temiz içme suyu konusu. Bu konuda Mezitli arıtması önemli bir proje. Daha önceki dönem başlamış, biraz ağır aksak ilerliyordu. Biz de yönetime gelir gelmez gerekli uyarıda bulunduk, yüklenici firma bitirdi. Ufak tefek bazı dokunuşları da tamamladıktan sonra inşallah eylül ayınca açacağız" ifadelerini kullandı.



"MESKİ'nin yatırımlarına daha kolay hibe kredileri bulabiliyoruz"



Başkan Seçer, MESKİ'nin çalışmalarından da bahsederek, yapılan ihaleler ve hazırlanan projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. MESKİ'de işlerin kötü gitmediğini ve gelir getirici bir kurum olduğunu dile getiren Seçer, "Eğer delikleri tıkarsanız, kaçakları, kayıpları, çalıntıları, hırsızlıkları, arsızlıkları, işini iyi yapan ekiple bu işi götürürseniz, MESKİ çok güzel işler yapar. Bir de MESKİ'nin bir avantajı var. Diğer işlerimize göre MESKİ'nin yatırımlarına daha kolay hibe kredileri bulabiliyoruz. Çünkü çevreyi ilgilendirdiği için, dünyanın birçok yerinde altyapı, kanalizasyon, temiz içme suyu, arıtma gibi yatırımlara daha kolay kredi bulabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği tabi ki gelir getirici yatırımlar için olduğu için burada pek zorlanmıyoruz" dedi.



"Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedel almayacağız"



Seçer, su saatlerinin değişeceğini belirterek, "Son teknoloji saatler koyacağız, bundan bedel almayacağız. Kaçak kayıpları önlemimiz lazım. Bizde oran çok yüksek.



Avrupa ortalamasının çok üzerinde. Yani akıl işi değil, yüzde 30-40'lara varan oranlar. Bir taraftan çalıyor, suyu kaçak kullanıyor, bir taraftan da demode olmuş, iflas etmiş sistemler. Akıp gidiyor yeraltı suyu oluyor. Onları önlediğimiz takdirde, biz su fiyatlarını daha ucuz yaparız. Bunları yapamadığınız takdirde, bunları vatandaşın faturasına yükleriz. Kaybeden yine vatandaş olur. MESKİ, süratle daha teknolojik bir kurum haline gelecek" diye konuştu.



"173 milyon lira alacağımız var"



Belediyenin alacaklarının da peşinde olduklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:



"Bakın ben göreve geldiğimde 38 milyon lira birikmiş alacağımız vardı. Bir kişiden 4.5 milyon tahsil ettik. Alacağımıza da şahin kuşuyuz, borcumuza da şahin kuşuyuz. Ben borcumu ödeyeceğim. 3 milyardan fazla borcumuz var. Borç borçtur. Kaçmıyoruz ama alacağımızı da alırız. Belediyemizin ve MESKİ'nin 173 milyon lira toplam alacağı var. Biz bunları tahsil etmek zorundayız. 100 lira su borcu olan gariban vatandaşın suyunu kesmek kolay ama bazı derin ilişkilerle adamını bulup milyonlarca lira bu kuruma borç takmış baronlardan tahsilat yapmak önemli. Ben oradan başladım. Böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok. Öyle olmaz. Herkes düzen, intizam, hak, hukuk içerisinde olmalı. İnsanlara hizmet etmek zorundayız. Borcumuz var, mali kriz içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin toplam 10 bin çalışanı var. Aylık bir param geliyor. Ben önce onların maaşını ödüyorum, sosyal güvenlik primlerini ödüyorum. Kurumları ödüyorum. Banka taksitleri var onları ödüyorum. Şimdi süratle idari yapılanmaya gidiyoruz. Çalışanla çalışmayanı ayıklıyoruz. Aldığı maaşı hak edeni, hak etmeyeni ayıklamaya çalışıyoruz. Burada her birimizin partisi var, herkese saygı duyuyoruz. Biz bu ülkenin evladıyız. Bu idari yapılanma içerisinde aldığımız tavırlar ve kararlarda, şundan emin olabilirsiniz ki, zerre kadar siyasi sebeplerle, düşüncelerle yapılmış hiçbir hareket, hiçbir karar yoktur. Çalışan başımın tacıdır." - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

S-400 sevkiyatı devam ediyor

Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı