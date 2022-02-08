Mersin'de kayıp konuşma engelli aranıyor - Son Dakika

MERSİN'de yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan, konuşma engelli Halil Tunç için arama çalışması başlatıldı.

Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi'nde yaşayan ve konuşma engeli olan Halil Tunç, 2 gün önce evden ayrıldı. Tunç'un akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, sokak sokak aradı. Aramadan sonuç alamayan Tunç ailesi, polise haber vererek yardım istedi. Ekipler, Tunç'un bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Halil Tunç'un yakınları da sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak görenlerin haber vermesini istedi.