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Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok - Son Dakika

Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok

13.11.2021 11:51
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 gün önce ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tararken, Müslüme'den ize rastlanılmadı. Minik kızın kaçırılma ihtimali de değerlendiriliyor.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi. Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi. Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama faaliyetlerini sürdürüyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.

KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını yürütürken bir taraftan da olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. Ekipler, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı. Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.

Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok
Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok

10 Kasım, Jandarma, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugün 4. gün! Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'den hala haber yok - Son Dakika
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