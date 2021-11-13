MERSİN'DE KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 4'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyerek, çemberi daraltmaya çalışıyor. Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken çalışmalar, havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor.

Ailenin yakını Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Arama en geniş şekliyle yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada. Havadan ve karadan gerek arama ekipleri gerekse gönüllü halk şu anda aranmadık bir yer bırakmadılar. Üzülerek söylüyorum ki şu ana kadar bir ize rastlayamadık. 'Kaçırıldı' diyemeyiz belki ama insan olarak aklımıza geliyor. Bu çevrede 3 saat içinde bulunmayınca 'Bu çocuk nereye kaybolabilir, nereye gidebilir, ne kadar mesafe uzaklaşabilir?' aklımıza ihtimaller geliyor fakat 'Şöyle olmuş' diyemeyiz. Bulunamayınca da 'Acaba kaçırıldı mı ki' diyoruz ama bundan öte bir şey bilemiyoruz" dedi.

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MERSİN (DHA)