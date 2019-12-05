Son Dakika Haberleri: Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu
Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu - Son Dakika

Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.

Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.

Hayvan besiciliği yaptığı öğrenilen Mehmet Eker'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, Baştepe mevkisinde bir aracın 200 metrelik uçurumdan devrildiğini belirledi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, aracın yakınlarında 4 gündür kayıp olan Eker'in cesedini buldu.

Eker'in cesedini uçurumdan çıkarmak için AKUT Mersin, AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Gece yarısına kadar devam eden çalışmalara arazi şartları ve sis nedeniyle ara verildi.

Ekiplerin çalışmalara sabah devam edeceği öğrenildi.

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı
Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 07:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]