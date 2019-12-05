Son Dakika Haberleri: Mersin'de kayıp olan kişinin uçurumda ölü bulunması
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Mersin'de kayıp olan kişinin uçurumda ölü bulunması

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçurumda ölü bulunan kişinin cenazesi bulunduğu yerden 9 saat sonra çıkarıldı.

Mersin'de kayıp olan kişinin uçurumda ölü bulunması, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçurumda ölü bulunan kişinin cenazesi bulunduğu yerden 9 saat sonra çıkarıldı.

İlçeye bağlı Baştepe mevkisinde Mehmet Eker'in cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için dün başlatılan, ancak arazi şartları ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde AKUT Mersin, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yeniden başlatıldı.

Yaklaşık 9 saat süren çalışmayla Eker'in cenazesi uçurumdan çıkarıldı.

Eker'in cenazesi Çamlıyayla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen besici Mehmet Eker'in aracının Baştepe mevkisinde 200 metrelik uçurumdan devrildiğini belirlenmiş, aracın yakınlarında Eker'in cesedi bulunmuştu.

Eker'in cesedini uçurumdan çıkarmak için AKUT Mersin, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmış, gece yarısına kadar devam eden

çalışmalara arazi şartları ve sis nedeniyle ara verilmişti.

Çamlıyayla, Mersin, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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