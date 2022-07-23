Karayakup Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ongun'dan (12) uzun süre haber alamayan ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Karayakup, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika

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