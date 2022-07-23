Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

23.07.2022 01:27
Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Mersin' in Erdemli ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Mersin' in Erdemli ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Karayakup Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ongun'dan (12) uzun süre haber alamayan ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Arama sonucunda ekipler, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metrelik kayalıkların altında çocuğun cansız bedenini buldu.

Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Karayakup, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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