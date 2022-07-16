Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu

16.07.2022 10:55
Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu.

İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) dün sabahtan bu yana haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, Mersin Büyükşehir Arama Kurtarma ve Çamlıyayla Belediyesi ekipleri Büklüboyun mevkisinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucu Delikçi, Elciburnu mevkisindeki kayalık alanda ölü bulundu.

Delikçi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu - Son Dakika
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