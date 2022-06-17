Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

17.06.2022 15:26
Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 73 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 73 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Tekmen Mahallesi'nde oturan Havva Dilik'in dün akşam evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, sabah mahallenin yakınındaki bir zeytinlikte 4 çocuk annesi Dilik'in cesedini buldu.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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