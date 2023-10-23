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Kayıp şahsın cesedi ranzanın altından çıktı! Oğlu cinayeti itiraf etti - Son Dakika

Kayıp şahsın cesedi ranzanın altından çıktı! Oğlu cinayeti itiraf etti

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:53

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altında bulundu. Polis, yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katilinin oğlu olduğunu tespit etti. Şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altından çıktı. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü belirlenen şahsın katili oğlu çıktı.

CESEDİNİ BULDULAR

Gaziantep'te yaşayan, çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'ne giden Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi. Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahsın cesedi ranzanın altından çıktı! Oğlu cinayeti itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp şahsın cesedi ranzanın altından çıktı! Oğlu cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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