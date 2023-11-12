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Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü - Son Dakika

Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü

12.11.2023 14:11

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin damındaki adaklık keçinin seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, keçiyi adak için satın alan vatandaş aracın hasarını karşıladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin damındaki adaklık keçinin seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

EVİN DAMINDAKİ KEÇİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şevketsümer Mahallesi'nde telefon satışı yapılan dükkana giden Murat Can Pater, 51 ACB 659 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park etti. İşletmeden çıkan Pater, otomobiliyle hareket ettikten sonra 2 katlı müstakil evin damındaki keçi aracın üzerine düştü. Aracın hasar gördüğü olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü

"ŞOKA GİRDİM, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Pater, olayın etkisini üzerinden atamadığını söyledi. Şaşkınlık yaşadığını belirten Pater, "Arabadan patlama gibi ses geldi. Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım. Caddedeki pazarcıların güneşliğinin düştüğünü sandım. Arabadan indiğimde yaşadığım şokun etkisiyle telefonla görüşmeye devam ettim. O sırada gördüm ki arabanın üzerine keçi düşmüş." diye konuştu. Pater, kimsenin zarar görmemesi nedeniyle şanslı olduklarını, keçiyi adak için satın alan vatandaşın, aracında oluşan zararı karşıladığını anlattı.

Seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü

"KEÇİ GÖRDÜM AMA OLAYIN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

İşletme sahibi Yusuf Bakırhan da ilginç olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti; "Müşterimizle görüştükten sonra arabasına binip yola çıktı. Ben de o sırada dükkana gelen diğer müşterimizle ilgileniyordum. Bir anda ses geldi. Keçi gördüm ama olayın ne olduğunu anlayamadım. 5 ay önce dükkanımızın üstündeki komşumuzun evi yanmıştı. Çocuklarına ve eşine bir şey olmadığı için adak adamış, aldığı keçiyi dama bırakmıştı. Olay günü yemekten sonra keçiyi kesmeyi planlıyordu ancak keçi ipini çözüp aşağı atlamış."

Kaynak: AA

Murat Can, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine evin damındaki keçi düştü - Son Dakika
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