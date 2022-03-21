Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

21.03.2022 20:59
Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 4 gün önce evden çıktından sonra geri dönmeyen Elif Ergün'ün (32) bulunması için çalışma başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 4 gün önce evden çıktından sonra geri dönmeyen Elif Ergün'ün (32) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Batısandal Mahallesi'nde, evli, 3 çocuk annesi Elif Ergün, 4 gün gönce evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Eve gelmeyen eşinin, telefonunu da ulaşamayan Murat Ergün (39), jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Murat Ergün'ün başvurusunun ardından jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmasında Ergün'e ait herhangi bir ize henüz ulaşılamadı. Ergün'ün daha önce de kaybolduğunu aktaran Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, "Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk, ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. Aramalarımız aralıksız sürüyor" dedi.


YORUMLAR
500
4 gündür haber alınamayan kadını arama çalışmaları sürüyor 4 gündür haber alınamayan kadını arama çalışmaları sürüyor Kendinden haber alınamayan adamı bulmak için ekipler seferber oldu Kendinden haber alınamayan adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 21:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de, kendisinden 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement