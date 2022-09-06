'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı - Son Dakika
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'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı

06.09.2022 12:44
'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı

MERSİN'de kendisini icra müdürünün arkadaşı olarak tanıtıp, icraya çıkan daireleri ucuza satın almalarını sağlayacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan K.B. (56) ile suç ortağı V.B. (30), tutuklandı.

MERSİN'de kendisini icra müdürünün arkadaşı olarak tanıtıp, icraya çıkan daireleri ucuza satın almalarını sağlayacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan K.B. (56) ile suç ortağı V.B. (30), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık mağduru İ.N.'nin şikayeti üzerine harekete geçti. İ.N., şikayetinde, kendisini 'Hacı' olarak tanıtan kişinin icra müdürünün arkadaşı olduğunu, icra müdürlüklerinde satışa çıkan dairelerde kolaylık sağlayacağını, icra yoluyla daire satın alması durumunda müdürün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söylediğini belirtti.

PARAYI VERDİ, ULAŞAMADIİ.N. sözde 198 bin TL'ye icradan satışa çıkacak daire için Hacı isimli kişiye 98 bin TL, vergi dairesinde kendisini memur olarak tanıtan Murat isimli kişiye ise 100 bin TL parayı elden verdiğini, sonrasında herhangi bir daire satışı yapılmadığı gibi şüphelilere ulaşamadığını belirtti.Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kendisini 'Hacı' olarak tanıtan K.B. ve V.B.'yi tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 90 bin 200 TL de İ.N.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. ve V.B., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı - Son Dakika
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