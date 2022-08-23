KGYS'den tespit edildi, kurallara uymayanlara ceza yazıldı

Mersin'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla yapılan trafik denetimlerinde çok sayıda aracın kural ihlali tespit edilirken, sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KGYS kameralarıyla trafik kurallarının ihlallerine yönelik 1 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 318 sürücünün kırmışı ışık, 42 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 309 aracın duraklamanın yasak olduğu yerlere park ettiği, 195 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 166 sürücünün koruma başlığı takmadığı, 202 sürücünün trafik işaretleri levhalarına uymadığı, 4 araç sürücünün yaya geçidinde yayalara ilk geçiş hakkı vermediği tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere, cezai işlem uygulandı.

Ayrıca aynı tarih aralığında sivil trafik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen uygulama alanlarında yapılan denetim sonucunda 2 bin 625 toplu taşıma, 6 bin 617 elektrikli bisiklet-motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - MERSİN