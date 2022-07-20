MERSİN'DE KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 48'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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MERSİN'DE KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 48'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

20.07.2022 13:02

MERSİN'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu'nun düzenlediği törenle kutlandı.

MERSİN'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu'nun düzenlediği törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, belediye başkanları, kent protokolü, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkonsolos Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümünü harekatın başlangıç noktası olan Mersin'de kutluyoruz. Bugün kendi şanlı bayraklarımızın altında huzur ve güven içerisinde korkusuzca yaşıyorsak bunu hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz dedi.

Kıbrıs sorununun 1955'lerde başladığını kaydeden Mendeli, sözlerine şöyle devam etti

20 Temmuz sabahı harekata katılan askerler şehitlik ve gazilik mertebesine erişirken Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş, Yunanistan'daki cunta yönetimine son verilmiş, adada huzur, barış ve güven ortamı sağlanmıştır. Adada tek eksik kalan şey çözümdür ve çözümsüzlüğün yegane sebebi Rum, Yunan ikilisidir. O günden bugüne inandığımız yoldan dönmeyeceğimizi dosta düşmana kanıtladık. Kıbrıs Türk halkı çözüm noktasında üzerine düşeni iyi niyetli yapmasına rağmen federasyon temelinde sürdürülen görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak, Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir. Kıbrıs'ta diniyle, diliyle, kültürüyle farklı eşit statüde iki devletin bulunduğu gerçeğini artık uluslararası camianın kabul etmesi gerekmektedir.

Tören, halk oyunları gösterisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yılı törenle kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yılı törenle kutlandı MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı (3) MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı (3)
Kaynak: DHA

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