Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya

Mersin
'de il merkezinde yaşayan Kıbrıs
gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.
Mersin Valiliği himayesinde KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarının verilmesi için tören düzenlendi.
Düzenlenen programda 40 gaziye milli mücadele madalya ve beratları verildi.
Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su
, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
, Deniz Kuvvetleri Akdeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
ve çok sayıda davetli ile gaziler katıldı.