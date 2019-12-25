Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika

Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirterek, harekat sırasında şehit olanları şükran ve minnetle andığını dile getirdi.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Mut'lu gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.


Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs'ın bir Yunan, Rum adası olmaktan kurtulduğunu kaydeden Mendeli, "Şükürler olsun kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Bu bağlamda aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir çünkü bugün ülkemizde, ana vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette sizlere borçluyuz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Mersin, Kıbrıs, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadına 10 yıl hapis istemi UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]