Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika
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Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirterek, harekat sırasında şehit olanları şükran ve minnetle andığını kaydetti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Erdemlili gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs'ın bir Yunan, Rum adası olmaktan kurtulduğunu kaydeden Mendeli, "Şükürler olsun kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Çünkü bugün ülkemizde, ana vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette sizlere borçluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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