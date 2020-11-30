Mersin'de kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği alanlar onarılıyor - Son Dakika

Mersin'de kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği alanlar onarılıyor

30.11.2020 15:27
Mersin'de kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği alanlar onarılıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen alanlarda onarım çalışmalarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen alanlarda onarım çalışmalarına başladı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların kullanımında bulunan bazı tesislerin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği belirtildi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan kafe, tuvalet, oturma ve oyun gruplarının kullanılmaz hale geldiğinin aktarıldığı açıklamada, ekiplerin onarım çalışmasına başladığı kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği alanlar onarılıyor - Son Dakika


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