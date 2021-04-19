Mersin'de kırmızı ışık ihlali yapan 184 sürücüye ceza yazıldı - Son Dakika

Mersin'de yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı, cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 384 kişiye para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 949 araç kontrol edilirken, 43 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 14 sürücünün muayenesiz araç kullandığı, 6 motosikletin sigortası olmadığı, 157 sürücünün seyir halinde iken cep telefonu kullandığı, 184 kişinin de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygularken, 3 aracı da trafikten meni etti.

Öte yandan, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik de radar uygulaması yapıldı. Denetimlerde, 120 otomobili kontrol ederken, 6 sürücüyü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 106 sürücüye de hız ihlalinden cezai işlem uyguladı. Ayrıca ekipler, 1 sürücünün emniyet kemeri takmadığını tespit etti. - MERSİN