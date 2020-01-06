Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu
6 saat önce
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)EVİN DUVARI ÇÖKTÜMersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)
EVİN DUVARI ÇÖKTÜ
Mersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu. Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.
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