Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

26 dakika önce

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7)SULTAN ÇAYI TAŞTIMersin'in Anamur İlçesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu'nun altından geçen Sultan Çayı taştı.

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7)

SULTAN ÇAYI TAŞTI

Mersin'in Anamur İlçesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu'nun altından geçen Sultan Çayı taştı. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, çilek ve muz seraları da sular altında kaldı. Sağanak yağışın etkisini azaltmasının ardından Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Sultan Çayı civarında incelemelerde bulundu. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Su basan evlerde de incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, belediye ekipleri yoğunluk yaşanan yerlere göre yönlendirdiklerini söyledi. Su altında kalan bazı muz ve çilek seralarındaki hasarın ise yağışın durmasının ardından belli olacağı belirtildi.

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Antalya, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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