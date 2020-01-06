Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2) - Son Dakika

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

7 saat önce

30 EVE TAHLİYE KARARIMersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi.

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2), System.String[]

30 EVE TAHLİYE KARARI

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi Salbaşı Sokak'ta bulunan su kanalının aşırı yağış sonucu taşma riskinin bulunması üzerine Mersin Valiliği, bu bölgedeki 30 evin tahliyesine karar verdi. Aşırı yağışların akşam saatlerinde başlayacağı belirtilirken, karar üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri, sokağa gelerek evlerin tahliye edilmesi için uyarıda bulundu. 250 nüfuslu sokaktaki yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştirilecek.


Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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